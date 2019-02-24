ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “п’ять разів обстріляли позиції наших захисників: з мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Водяне; з мінометів калібру 82 мм — поблизу міста Красногорівка; із протитанкового ракетного комплексу — у районі населеного пункту Чермалик; двічі, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу села Павлопіль. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник шість разів обстріляв українських захисників: тричі з мінометів калібру 82 мм — поблизу населеного пункту Кримське; двічі, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Катеринівка; зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Новозванівка”.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

“За даними розвідки, 23 лютого двох окупантів знищено та двох поранено. Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв наші позиції. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“: з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Водяне. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“: з мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Новозванівка; з мінометів калібру 120 мм — поблизу населеного пункту Хутір Вільний; з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП та зенітної установки ЗУ-23-22 — у районі населеного пункту Катеринівка; з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також озброєння БМП — поблизу населеного пункту Новоолександрівка; з мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Золоте-1”, — додали у прес-центрі ООС.

Втрат серед особового складу підрозділів Об’єднаних сил немає.