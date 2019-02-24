ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “пять раз обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм — вблизи города Красногоровка; с противотанкового ракетного комплекса — в районе населенного пункта Чермалык; дважды, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Павлополь. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник шесть раз обстрелял украинских защитников: трижды из минометов калибра 82 мм — вблизи населенного пункта Крымское; дважды, из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Новозвановка”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

“По данным разведки, 23 февраля двое оккупантов уничтожены и двое ранены. С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял наши позиции. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“: из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Хутор Вольный; из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 — в районе населенного пункта Екатериновка; из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП — вблизи населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Золотое-1”, — добавили в пресс-центре ООС.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.