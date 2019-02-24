ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14954 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38802 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119463 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122391 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124239 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122427 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154460 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “пять раз обстреляли позиции наших защитников: из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм — вблизи города Красногоровка; с противотанкового ракетного комплекса — в районе населенного пункта Чермалык; дважды, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Павлополь. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник шесть раз обстрелял украинских защитников: трижды из минометов калибра 82 мм — вблизи населенного пункта Крымское; дважды, из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Новозвановка”.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

“По данным разведки, 23 февраля двое оккупантов уничтожены и двое ранены. С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял наши позиции. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“: из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“: из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 120 мм — вблизи населенного пункта Хутор Вольный; из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки ЗУ-23-22 — в районе населенного пункта Екатериновка; из минометов калибров 120 и 82 мм, а также вооружения БМП — вблизи населенного пункта Новоалександровка; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Золотое-1”, — добавили в пресс-центре ООС.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Украинские Национальные Новости

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