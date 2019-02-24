У чергах на пунктах пропуску на Донбасі зібралось понад 200 авто

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі на в’їзд та виїзд перебувало 235 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 0/40; „Новотроїцьке“ — 20/20; „Гнутове“ — 30/65”, — йдеться у повідомленні.

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Прикордонники додали, минулої доби пасажиро-транспортний потік через КПВВ був дещо зменшеним. Всього через контрольні пункти прослідувало 23 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, на окупований Донбас через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”.

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