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UNICEF направив на Донбас понад 142 тонни гуманітарної допомоги

UNICEF направив на Донбас понад 142 тонни гуманітарної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, дитячого фонду ООН UNICEF  та Міжнародною організацією з міграції на Донбас направлено понад 193 тонни гуманітарної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Через КПВВ „Новотроїцьке“ до тимчасово окупованої території України прослідували 15 вантажівок від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, дитячого фонду ООН UNICEF та Міжнародної організації з міграції. Міжнародними організаціями направлено гуманітарну допомогу вагою понад 142 тонни, а саме — продуктові і гігієнічні набори, медичні препарати та будівельні матеріали”, — йдеться у повідомленні

Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста направив для мешканців Донецької та Луганської областей гуманітарну допомогу загальною вагою 193 тонни.

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