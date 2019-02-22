UNICEF направил на Донбасс более 142 тонн гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 15 грузовиков от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, детского фонда ООН UNICEF и Международной организации по миграции. Международными организациями направлено гуманитарную помощь весом более 142 тонн, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, медицинские препараты и строительные материалы", - говорится в сообщении

Напомним, Международный комитет Красного Креста направил для жителей Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь общим весом 193 тонны.