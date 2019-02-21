Червоний Хрест направив на Донбас 193 тони гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста направив для мешканців Донецької та Луганської областей гуманітарну допомогу загальною вагою 193 тонни. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 9 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено гуманітарну допомогу — продуктові і гігієнічні набори, загальною вагою 193 тонни”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 лютого Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив на Донбас 19 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою.