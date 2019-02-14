На Донбас прибула гуманітарна допомога від Червоного хреста

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію прослідувало 19 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Загалом оформлено вантаж масою 232 тонни", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, за минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 38,8 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.

Також у відомстві зазначили, що всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, гуманітарна допомога, яку світове співтовариство направило венесуельському народу, складається з “прогнилих і заражених продуктів”.



