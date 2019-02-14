На Донбасс прибыла гуманитарная помощь от Красного креста
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлено груз массой 232 тонны", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, за минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока. Так, из КПВВ последовало 38,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Также в ведомстве отметили, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.
Напомним, гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".