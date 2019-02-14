На Донбасс прибыла гуманитарная помощь от Красного креста

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 67236 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 89821 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132325 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131576 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130577 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125429 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 162070 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117853 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Донбасс прибыла гуманитарная помощь от Красного креста

На Донбасс прибыла гуманитарная помощь от Красного креста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию последовало 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлено груз массой 232 тонны", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, за минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока. Так, из КПВВ последовало 38,8 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Также в ведомстве отметили, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме.

Напомним, гуманитарная помощь, которую мировое сообщество направило венесуэльскому народу, состоит из "прогнивших и зараженных продуктов".

Украинские Национальные Новости

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