Мадуро: гуманітарна допомога зіпсована та заражена

Відповідаючи на питання про причини політизації ситуації навколо гуманітарної допомоги, глава держави назвав її надання бажанням венесуельської опозиції, а також влади США принизити країну. “Вони (США) заморозили понад 10 млрд доларів на наших рахунках за кордоном, — заявив він. — По суті, нам не дозволяють імпортувати в країну ліки та харчі, бо шукають наші гроші на закордонних рахунках у всіх куточках світу”.

Мадуро підтвердив заяву віце-президента республіки Дельсі Родрігес, яка напередодні висловила думку, що метою доставки гуманітарної допомоги є отруєння населення Венесуели. “І після того, як вони заморозили наші понад 10 млрд, (Сполучені Штати) заявляють, що надішлють на 20 млн доларів зіпсованих і заражених продуктів”, — зазначив президент Венесуели. За інформацією Мадуро, отриманої з Колумбії, в якій в даний час знаходиться гуманітарна допомога, продукти “повні канцерогенних хімічних елементів, вони не пройшли необхідний контроль, що призвело до ряду випадків харчового отруєння у самій Колумбії”.

Глава Венесуели також зазначив, що його країна співпрацює з ООН “для надання технічної і гуманітарної допомоги”, а також зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я для здійснення закупівель лікарських препаратів.

Як повідомляв УНН, перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели прибула на територію країни в понеділок і передана медикам.