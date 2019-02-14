Мадуро: гуманитарная помощь испорчена и заражена

Отвечая на вопрос о причинах политизации ситуации вокруг гуманитарной помощи, глава государства назвал ее предоставление желанием венесуэльской оппозиции, а также властей США унизить страну. “Они (США) заморозили более 10 млрд долларов на наших счетах за границей, — заявил он. — По сути, нам не позволяют импортировать в страну лекарства и продовольствие, потому что ищут наши деньги на иностранных счетах во всех уголках мира”.

Мадуро подтвердил заявление вице-президента республики Дельси Родригес, которая накануне выразила мнение, что целью доставки гуманитарной помощи является отравление населения Венесуэлы. “И после того, как они заморозили наши более 10 млрд, (Соединенные Штаты) заявляют, что пришлют на 20 млн долларов испорченных и зараженных продуктов”, — отметил президент Венесуэлы. По информации Мадуро, полученной из Колумбии, в которой в настоящее время находится гуманитарная помощь, продукты “полны канцерогенных химических элементов, они не прошли необходимый контроль, что привело к ряду случаев пищевого отравления в самой Колумбии”.

Глава Венесуэлы также отметил, что его страна сотрудничает с ООН “для оказания технической и гуманитарной помощи”, а также со Всемирной организацией здравоохранения для осуществления закупок лекарственных препаратов.

Как сообщал УНН, первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы прибыла на территорию страны в понедельник и передана медикам.