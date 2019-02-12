Лідер опозиції Венесуели повідомив про прибуття першої партії гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели прибула на територію країни в понеділок і передана медикам. Про це в Twitter повідомив лідер опозиції країни Хуан Гуайдо, інформує УНН.
“Відповідно до наших компетенцій сьогодні ми доставили першу партію гуманітарної допомоги для Асоціації центрів охорони здоров’я. Вантаж містить 1,7 млн порцій дитячого харчування і 4,5 (млн порцій) спеціальних добавок для вагітних жінок”, — написав він. Політик не уточнив, яким саме способом вантаж був доставлений на територію країни.
Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо 2 лютого оголосив про відкриття трьох пунктів, через які буде вестися прийом іноземної гуманітарної допомоги. За його словами, вони будуть організовані в Кукуті, на кордоні з Бразилією і на острові в Карибському морі. Він також повідомляв про можливе відкриття четвертого центру гуманітарної допомоги на території Колумбії, не уточнюючи конкретне місце.
Президент країни Ніколас Мадуро назвав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги “поганим і дешевим шоу олігархії” і закликав співгромадян відмовитися від неї. Незважаючи на позицію офіційного Каракаса, 8 лютого в колумбійському прикордонному місті Кукута відкрився центр з розподілу гуманітарної допомоги для жителів Венесуели.
Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la #AyudaHumanitaria a la Asociación de Centros de Salud (AVESSOC)
con 85 mil suplementos que se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas. pic.twitter.com/9cbeyPig3C
Як повідомляв УНН, присутність Росії і Китаю в Латинській Америці згубна для країн регіону, стверджує посол США в Колумбії Кевін Уітакер.