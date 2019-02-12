Посол США в Колумбії: присутність РФ і Китаю згубна для Латинської Америки

“Це дуже згубно. Дуже шкода, що деякі країни регіону вирішили шукати заступництва тих країн, які не уявляють демократичні традиції”, — висловив думку глава американської дипмісії. На думку Уітакера, економічні інтереси Росії в Латинській Америці мінімальні. “Вона (Росія) тут, щоб допекти нам (американцям)”, — пояснив посол.

Нагадуємо, міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу зустрівся в понеділок з Марією Тересою Беландріа — дипломатичним представником Венесуели, призначеною лідером опозиції цієї країни Хуаном Гуайдо. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в Twitter МЗС Бразилії.