МЗС Бразилії провело переговори з представницею Гуайдо щодо допомоги Венесуелі

Згідно з опублікованою інформацією, на зустрічі обговорювалася доставка “гуманітарної допомоги для венесуельського населення”. У свою чергу агентство EFE з посиланням на слова Беландріа повідомило, що Бразилія відкриє центр збору гуманітарної допомоги в штаті Рорайма, на кордоні з Венесуелою. “В даний момент ми віддаємо абсолютний пріоритет (питанням доставки) гуманітарної допомоги, тому що венесуельцям терміново необхідні ліки і продукти”, — сказала вона журналістам.

Беландріа також передала Араужу вірчі грамоти — таким чином найбільша південноамериканська країна визнала її законним послом Венесуели на своїй території. В останні місяці дипмісію в Бразиліа очолював тимчасовий повірений у справах Венесуели Фредді Мереготе, лояльний президенту країни Ніколасу Мадуро.

Нагадуємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро дав старт найбільшим в історії країни цивільно-військовим навчанням “Двохсотріччя Ангостури-2019”, в яких беруть участь як збройні сили, так і народне ополчення республіки.