МЗС Бразилії провело переговори з представницею Гуайдо щодо допомоги Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу зустрівся в понеділок з Марією Тересою Беландріа — дипломатичним представником Венесуели, призначеною лідером опозиції цієї країни Хуаном Гуайдо. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в Twitter МЗС Бразилії, передає УНН.
Згідно з опублікованою інформацією, на зустрічі обговорювалася доставка “гуманітарної допомоги для венесуельського населення”. У свою чергу агентство EFE з посиланням на слова Беландріа повідомило, що Бразилія відкриє центр збору гуманітарної допомоги в штаті Рорайма, на кордоні з Венесуелою. “В даний момент ми віддаємо абсолютний пріоритет (питанням доставки) гуманітарної допомоги, тому що венесуельцям терміново необхідні ліки і продукти”, — сказала вона журналістам.
Беландріа також передала Араужу вірчі грамоти — таким чином найбільша південноамериканська країна визнала її законним послом Венесуели на своїй території. В останні місяці дипмісію в Бразиліа очолював тимчасовий повірений у справах Венесуели Фредді Мереготе, лояльний президенту країни Ніколасу Мадуро.
Нагадуємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро дав старт найбільшим в історії країни цивільно-військовим навчанням “Двохсотріччя Ангостури-2019”, в яких беруть участь як збройні сили, так і народне ополчення республіки.