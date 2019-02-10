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Мадуро дав старт найбільшим в історії Венесуели військовим навчанням

Мадуро дав старт найбільшим в історії Венесуели військовим навчанням

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро дав старт найбільшим в історії країни цивільно-військовим навчанням “Двохсотріччя Ангостури-2019”, в яких беруть участь як збройні сили, так і народне ополчення республіки, передає УНН.

Перед початком маневрів в штаті Міранда Мадуро ознайомився зі зразками військової техніки, в тому числі ракетними установками російського виробництва, що стоять на озброєнні венесуельських збройних сил, випливає з трансляції в Periscope на сторінці президента країни у Twitter.

Мадуро анонсував проведення в країні військових навчань 25 січня. За словами лідера Венесуели, вони пройдуть з 10 по 15 лютого. В ході навчань військові відпрацюють сценарії можливого “вторгнення на територію країни”.

Навчання приурочені до 200-річного ювілею Ангостурського конгресу, скликаного за ініціативою Сімона Болівара в столиці звільнених від іспанського панування провінцій Венесуели — місті Ангостурі 15 лютого 1819 року. Конгрес знову проголосив незалежність Венесуели (до цього вона проголошувалась в 1811 і 1813 роках) і призначив Болівара тимчасовим президентом і головнокомандувачем армією республіки.

Нагадуємо, ще один військовий Венесуели підтримав Гуайдо.

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