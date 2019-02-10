Мадуро дав старт найбільшим в історії Венесуели військовим навчанням

Перед початком маневрів в штаті Міранда Мадуро ознайомився зі зразками військової техніки, в тому числі ракетними установками російського виробництва, що стоять на озброєнні венесуельських збройних сил, випливає з трансляції в Periscope на сторінці президента країни у Twitter.

Мадуро анонсував проведення в країні військових навчань 25 січня. За словами лідера Венесуели, вони пройдуть з 10 по 15 лютого. В ході навчань військові відпрацюють сценарії можливого “вторгнення на територію країни”.

Навчання приурочені до 200-річного ювілею Ангостурського конгресу, скликаного за ініціативою Сімона Болівара в столиці звільнених від іспанського панування провінцій Венесуели — місті Ангостурі 15 лютого 1819 року. Конгрес знову проголосив незалежність Венесуели (до цього вона проголошувалась в 1811 і 1813 роках) і призначив Болівара тимчасовим президентом і головнокомандувачем армією республіки.

Нагадуємо, ще один військовий Венесуели підтримав Гуайдо.