Мадуро дал старт крупнейшим в истории Венесуэлы военным учением
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям “Двухсотлетие Ангостуры-2019”, в которых принимают участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики, передает УНН.
Перед началом маневров в штате Миранда Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе ракетными установками российского производства, стоящими на вооружении венесуэльских вооруженных сил, следует из трансляции в Periscope на странице президента страны в Twitter.
Мадуро анонсировал проведение в стране военных учений 25 января. По словам лидера Венесуэлы, они пройдут с 10 по 15 февраля. В ходе учений военные отработают сценарии возможного “вторжения на территорию страны”.
Учения приурочены к 200-летнему юбилею Ангостурского конгресса, созванного по инициативе Симона Боливара в столице освобожденных от испанского владычества провинций Венесуэлы — городе Ангостуре 15 февраля 1819 года. Конгресс вновь провозгласил независимость Венесуэлы (до этого она провозглашалась в 1811 и 1813 годах) и назначил Боливара временным президентом и главнокомандующим армией республики.
Напоминаем, еще один военный Венесуэлы поддержал Гуайдо.