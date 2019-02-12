МИД Бразилии провело переговоры с представительницей Гуайдо о помощи Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу встретился в понедельник с Марией Тересой Беландриа — дипломатическим представителем Венесуэлы, назначенной лидером оппозиции этой страны Хуаном Гуайдо. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter МИД Бразилии, передает УНН.
Согласно опубликованной информации, на встрече обсуждалась доставка “гуманитарной помощи для венесуэльского населения”. В свою очередь агентство EFE со ссылкой на слова Беландриа сообщило, что Бразилия откроет центр сбора гуманитарной помощи в штате Рорайма, на границе с Венесуэлой. “В данный момент мы отдаем абсолютный приоритет (вопросам доставки) гуманитарной помощи, потому что венесуэльцам срочно необходимы лекарства и продукты”, — сказала она журналистам.
Беландриа также передала Араужу верительные грамоты — таким образом крупнейшая южноамериканская страна признала ее законным послом Венесуэлы на своей территории. В последние месяцы дипмиссию в Бразилиа возглавлял временный поверенный в делах Венесуэлы Фредди Мереготе, лояльный президенту страны Николасу Мадуро.
Напоминаем, президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учением “Двухсотлетие Ангостуры-2019”, в которых принимают участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.