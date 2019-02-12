Посол США в Колумбии: присутствие РФ и Китая губительно для Латинской Америки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 69190 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 92810 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133025 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132058 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130794 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125538 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162389 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117870 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141461 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145302 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Посол США в Колумбии: присутствие РФ и Китая губительно для Латинской Америки

Посол США в Колумбии: присутствие РФ и Китая губительно для Латинской Америки

Киев  •  УНН

 • 7789 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Присутствие России и Китая в Латинской Америке губительно для стран региона, утверждает посол США в Колумбии Кевин Уитакер. С таким заявлением он выступил в понедельник в интервью колумбийскому радио Caracol, передает УНН.

“Это очень губительно. Очень жаль, что некоторые страны региона решили искать покровительство тех стран, которые не представляют демократические традиции”, — высказал мнение глава американской дипмиссии. По мнению Уитакера, экономические интересы России в Латинской Америке минимальны. “Она (Россия) здесь, чтобы насолить нам (американцам)”, — пояснил посол.

Напоминаем, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу встретился в понедельник с Марией Тересой Беландриа — дипломатическим представителем Венесуэлы, назначенной лидером оппозиции этой страны Хуаном Гуайдо. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter МИД Бразилии.

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