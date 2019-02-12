Посол США в Колумбии: присутствие РФ и Китая губительно для Латинской Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Присутствие России и Китая в Латинской Америке губительно для стран региона, утверждает посол США в Колумбии Кевин Уитакер. С таким заявлением он выступил в понедельник в интервью колумбийскому радио Caracol, передает УНН.
“Это очень губительно. Очень жаль, что некоторые страны региона решили искать покровительство тех стран, которые не представляют демократические традиции”, — высказал мнение глава американской дипмиссии. По мнению Уитакера, экономические интересы России в Латинской Америке минимальны. “Она (Россия) здесь, чтобы насолить нам (американцам)”, — пояснил посол.
Напоминаем, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу встретился в понедельник с Марией Тересой Беландриа — дипломатическим представителем Венесуэлы, назначенной лидером оппозиции этой страны Хуаном Гуайдо. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter МИД Бразилии.