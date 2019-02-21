Красный Крест направил на Донбасс 193 тонны гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Международный комитет Красного Креста направил для жителей Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь общим весом 193 тонны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины проследовало 9 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено гуманитарную помощь - продуктовые и гигиенические наборы, общим весом 193 тонны", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 февраля Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.