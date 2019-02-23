На окупований Донбас заїхали 9 вантажівок із гуманітаркою від "Червоного Хреста"

"Через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, до тимчасово окупованої території України транспортні засоби перевозили гуманітарну допомогу вагою 190 тонни, а саме — будівельні матеріали.

Нагадаємо, UNICEF направив на Донбас понад 142 тонни гуманітарної допомоги.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив для мешканців Донецької та Луганської областейгуманітарну допомогу загальною вагою 193 тонни.