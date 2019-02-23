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На окупований Донбас заїхали 9 вантажівок із гуманітаркою від "Червоного Хреста"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. На окупований Донбас через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, до тимчасово окупованої території України транспортні засоби перевозили гуманітарну допомогу вагою 190 тонни, а саме — будівельні матеріали.

Нагадаємо, UNICEF направив на Донбас понад 142 тонни гуманітарної допомоги.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив для мешканців Донецької та Луганської областейгуманітарну допомогу загальною вагою 193 тонни.

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