На окупований Донбас заїхали 9 вантажівок із гуманітаркою від "Червоного Хреста"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. На окупований Донбас через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
"Через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 9 вантажівок від Місії Міжнародного комітету “Червоний Хрест”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, до тимчасово окупованої території України транспортні засоби перевозили гуманітарну допомогу вагою 190 тонни, а саме — будівельні матеріали.
Нагадаємо, UNICEF направив на Донбас понад 142 тонни гуманітарної допомоги.
Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста направив для мешканців Донецької та Луганської областейгуманітарну допомогу загальною вагою 193 тонни.