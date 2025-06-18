"Боруссия" Дортмунд терпит неудачу в своем первом матче на клубном чемпионате мира

"Боруссия" Дортмунд начала свой путь на клубном чемпионате мира с ничьей 0:0 против бразильского "Флуминенсе". Лучшие моменты в матче создали коллеги Тьяго Силвы - игроки "Флуминенсе".

Передает УНН со ссылкой на Footboom.

Детали

"Боруссия Дортмунд" и бразильский "Флуминенсе" сыграли вничью 0:0 в первом матче Клубного чемпионата мира. Игра ознаменовала важный дебют Йобе Беллингема, младшего брата знаменитого Джуда Беллингема, который вышел на поле, "привнося молодую энергию в немецкую команду".

Лидер "Флуминенсе" Тьяго Силвы и его коллеги по команде имели больше шансов в игре, которую немцы мало контролировали.

Дополнение

Тем временем в группе E аргентинская команда "Ривер Плейт" продемонстрировала свою силу, победив японскую команду "Урава Ред Даймондс" со счетом 3:1. Эта победа закрепила за аргентинцами статус фаворитов на лидерство в группе, продемонстрировав свою технику и точность на поле.

Тем временем, мадридский "Реал" завершил подготовку к матчу-открытию клубного чемпионата мира против "Аль-Хилал" в среду. Килиан Мбаппе под вопросом из-за болезни.

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