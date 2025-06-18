"Боруссія" Дортмунд зазнає невдачі у своєму першому матчі на клубному чемпіонаті світу

"Боруссія" Дортмунд розпочав свій шлях на клубному чемпіонаті світу з нічиєї 0:0 проти бразильського "Флуміненсе". Найкращі моменти у матчі створили колеги Тьяго Сілви - гравці "Флуміненсе".

Передає УНН із посиланням на Footboom.

Деталі

"Боруссія Дортмунд" та бразильський "Флуміненсе" зіграли внічию 0:0 у першому матчі Клубного чемпіонату світу. Гра ознаменувала важливий дебют Йобе Беллінгема, молодшого брата знаменитого Джуда Беллінгема, який вийшов на поле, "привносячи молоду енергію в німецьку команду".

Лідер "Флуміненсе" Тьяго Сілви та його колеги по команді мали більше шансів у грі, яку німці мало контролювали.

Доповнення

Тим часом у групі E аргентинська команда "Рівер Плейт" продемонструвала свою силу, перемігши японську команду "Урава Ред Даймондс" з рахунком 3:1. Ця перемога закріпила за аргентинцями статус фаворитів на лідерство в групі, продемонструвавши свою техніку та точність на полі.

Тим часом, мадридський "Реал" завершив підготовку до матчу-відкриття клубного чемпіонату світу проти "Аль-Хілал" у середу. Кіліан Мбаппе під питанням через хворобу.

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