"Боруссія" Дортмунд зазнає невдачі у своєму першому матчі на клубному чемпіонаті світу
Київ • УНН
Дортмундська "Боруссія" не змогла перемогти "Флуміненсе" у першому матчі Клубного чемпіонату світу. У грі дебютував Йобе Беллінгем. У іншому матчі "Рівер Плейт" переміг "Урава Ред Даймондс".
"Боруссія" Дортмунд розпочав свій шлях на клубному чемпіонаті світу з нічиєї 0:0 проти бразильського "Флуміненсе". Найкращі моменти у матчі створили колеги Тьяго Сілви - гравці "Флуміненсе".
Передає УНН із посиланням на Footboom.
Деталі
"Боруссія Дортмунд" та бразильський "Флуміненсе" зіграли внічию 0:0 у першому матчі Клубного чемпіонату світу. Гра ознаменувала важливий дебют Йобе Беллінгема, молодшого брата знаменитого Джуда Беллінгема, який вийшов на поле, "привносячи молоду енергію в німецьку команду".
Лідер "Флуміненсе" Тьяго Сілви та його колеги по команді мали більше шансів у грі, яку німці мало контролювали.
Доповнення
Тим часом у групі E аргентинська команда "Рівер Плейт" продемонструвала свою силу, перемігши японську команду "Урава Ред Даймондс" з рахунком 3:1. Ця перемога закріпила за аргентинцями статус фаворитів на лідерство в групі, продемонструвавши свою техніку та точність на полі.
Тим часом, мадридський "Реал" завершив підготовку до матчу-відкриття клубного чемпіонату світу проти "Аль-Хілал" у середу. Кіліан Мбаппе під питанням через хворобу.
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