Борцы из рф и рб снова могут выступать на международных соревнованиях под своей символикой - ЦПД

Киев • УНН

 • 588 просмотра

UWW разрешила борцам из рф и беларуси выступать под собственными флагами. В ЦПД назвали это решение инструментом легитимизации российской агрессии.

Фото: ЦПД СНБО Украины

Международная федерация борьбы (UWW) полностью сняла санкции с россии и беларуси. Спортсменам из этих стран снова разрешено выступать под собственными флагами и гимнами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Как отметили в ЦПД, это решение является частью более широкой волны отступления от санкций, ведь дзюдо, самбо, водные виды спорта уже полностью сняли ограничения с россиян и белорусов.

Несколько федераций, в частности волейбол и фехтование, пока ослабили санкции только на юниорском уровне. В то же время World Athletics и Международная федерация тенниса до сих пор придерживаются позиции и отказываются следовать рекомендациям МОК

- говорится в сообщении.

Также в ЦПД напомнили, что тезис "спорт вне политики" является мифом, который кремль годами использует как ширму для своей мягкой силы.

На международных соревнованиях атлеты представляют прежде всего свое государство и его идеологию. рф системно использует возвращение на международную спортивную арену как инструмент легитимизации агрессии и подрыва санкционного давления

- отметили в Центре.

Напомним

Всемирная легкоатлетическая ассоциация отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета по возвращению белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом.

Евгений Устименко

СпортПолитика
World Aquatics
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Совет национальной безопасности и обороны Украины