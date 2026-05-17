Фото: ЦПД СНБО Украины

Международная федерация борьбы (UWW) полностью сняла санкции с россии и беларуси. Спортсменам из этих стран снова разрешено выступать под собственными флагами и гимнами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Как отметили в ЦПД, это решение является частью более широкой волны отступления от санкций, ведь дзюдо, самбо, водные виды спорта уже полностью сняли ограничения с россиян и белорусов.

Несколько федераций, в частности волейбол и фехтование, пока ослабили санкции только на юниорском уровне. В то же время World Athletics и Международная федерация тенниса до сих пор придерживаются позиции и отказываются следовать рекомендациям МОК - говорится в сообщении.

Также в ЦПД напомнили, что тезис "спорт вне политики" является мифом, который кремль годами использует как ширму для своей мягкой силы.

На международных соревнованиях атлеты представляют прежде всего свое государство и его идеологию. рф системно использует возвращение на международную спортивную арену как инструмент легитимизации агрессии и подрыва санкционного давления - отметили в Центре.

Напомним

Всемирная легкоатлетическая ассоциация отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета по возвращению белорусских спортсменов к международным соревнованиям под национальным флагом.