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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боррель: северокорейские войска в Украине требуют "надлежащего ответа"

Боррель: северокорейские войска в Украине требуют "надлежащего ответа"

Киев  •  УНН

07:40 • 8764 просмотра

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости реакции на привлечение северокорейских войск в войну. Он приехал на переговоры с высокопоставленными чиновниками во время визитов в Японию и Южную Корею.

Северокорейские войска в Украине требуют "надлежащего ответа", заявил в интервью Nikkei Asia глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет УНН.

Детали

"На фоне того, как северокорейские войска присоединяются к войне россии против Украины, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель пообещал "надлежащий ответ" на "односторонний враждебный акт" Пхеньяна", - пишет издание.

Верховный представитель ЕС по внешней политике совершает визит в Токио в пятницу для встреч с министром иностранных дел Японии Такэси Ивая и министром обороны Гэном Накатани. На следующей неделе Боррель едет в Сеул для переговоров по безопасности с высокопоставленными чиновниками.

Напомним

Высокопоставленный чиновник южнокорейского президентского офиса поделился оценкой разведки Южной Кореи и ее союзников о том, что по меньшей мере 11 000 северокорейских военнослужащих были отправлены в россию, некоторые из них были отправлены в западный регион россии вблизи границы с Украиной.

На Курщину перебросили около 8 тыс. военных из КНДР - Блинкен31 октября 2024, 19:15 • 35009 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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