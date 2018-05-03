"Борисполь" готовится принять около 130 дополнительных чартеров с футбольными фанатами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорт "Борисполь" будут лететь около 130 чартеров. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь".
"Финальные цифры у нас будут готовы уже ближе к этой дате (26 мая - ред.), однако по нашей плановой информации, мы будем принимать около 130 дополнительных чартеров с футбольными фанатами из Ливерпуля и Мадрида", - сообщили в аэропорту.
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Напомним, в финале Лиги чемпионов 26 мая в Киеве сыграют английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".
Как сообщал УНН, британское издание The Independent опубликовало материал, в котором рассмотрело ценовую политику на дорогу в Киев на время проведения финала Лиги чемпионов.
Отметим, на финал Лиги чемпионов в Киеве ожидают более 50 тысяч иностранцев.