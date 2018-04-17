На фінал Ліги чемпіонів у Києві очікують понад 50 тисяч іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На фінал Ліги чемпіонів до Києва очікується прибуття понад 50 тис. іноземних уболівальників. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на селекторній нараді, передає УНН.
“Наприкінці травня Україна прийматиме, без перебільшення, один з наймасштабніших міжнародних заходів цього року — фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Ці матчі столиця зустрічатиме 24 травня на стадіоні „Динамо“ ім. В.Лобановського — фінал Ліги Чемпіонів серед жінок, а 26 травня на НСК „Олімпійський“ — фінал Ліги чемпіонів. При цьому саме останній потребуватиме найбільш посиленої уваги з боку поліції, адже його прогнозовано відвідає понад 50 тисяч іноземців”, — сказав Яровий.
Він зазначив, що більшість уболівальників приїжджатимуть до України неорганізовано. Окрім фанатів, які безпосередньо відвідають НСК “Олімпійський”, футбольні функціонери не виключають прибуття до 5 тисяч прихильників кожної з команд, які відвідають столицю без квитків для підтримки команди на території “Фестивалю чемпіонів” або так званої фан-зони.
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“Починаючи з 21 травня, керівникам усіх головних управлінь необхідно перевести діяльність Ситуаційних центрів в надзвичайний (позаплановий) режим роботи. Окремо фокусую увагу на цьому керівників поліції прикордонних регіонів. Адже близько половини іноземних уболівальників подорожуватиме наземними видами транспорту. В цих областях необхідно додатково розгорнути роботу „локальних“ оперштабів. У першу чергу це стосується автомобільних, залізничних пунктів пропуску через державний кордон, а також міжнародних аеропортів „Львів“, „Одеса“ та „Харків“”, — сказав Яровий.
Він наголосив, що на період проведення матчів, окрім сил поліції з інших регіонів, до охорони публічного порядку також будуть залучені близько трьох тисяч нацгвардіців.
Також заступник міністра зазначив, що перед футбольними матчами абсолютно всі підрозділи пройдуть спеціальні і командно-штабні навчання, а також до зазначених навчань будуть залучені сили та засоби навчальних закладів МВС, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДСНС та Міграційної служби.
Нагадаємо, з кінця квітня правоохоронні органи України переходять на посилений режим несення служби через заплановані чисельні масові заходи і можливі провокації у зв’язку з ними.