НСК "Олімпійський" закриють через підготовку до фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національний спортивний комплекс “Олімпійський” закриють з 14 квітня по 5 червня через підготовку і проведення матчу фіналу Ліги сЧемпіонів УЄФА. Про це повідомляє прес-служба НСК “Олімпійський”, передає УНН.
“У зв’язку із проведенням матчу фіналу Ліги семпіонів УЄФА 2018 сезону 2017/2018 років, що відбудеться 26 травня 2018 року на головній спортивній та культурній арені країни — НСК “Олімпійський”, повідомляємо, що на стадіоні незабаром почнеться активна фаза підготовки до футбольного свята світового масштабу. У зв’язку з цим, а також безпосереднім проведенням самого матчу фіналу, з 14 квітня по 5 червня 2018 року включно, НСК “Олімпійський” буде закритий для проведення будь-яких заходів, також не будуть відбуватися екскурсійні тури та спортивні тренування", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, оновлений НСК “Олімпійський” відкриється 6 червня 2018 року.
Нагадаємо, УЄФА 15 березня розпочав офіційний прийом заявок на отримання квитків на фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня.