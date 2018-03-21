НСК "Олимпийский" закроют из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов

“В связи с проведением матча финала Лиги Семпионе УЕФА 2018 сезона 2017/2018 годов, который состоится 26 мая 2018 на главной спортивной и культурной арене страны — НСК „Олимпийский“, сообщаем, что на стадионе вскоре начнется активная фаза подготовки к футбольному праздника мирового масштаба. В связи с этим, а также непосредственным проведением самого матча финала, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно, НСК „Олимпийский“ будет закрыт для проведения любых мероприятий, также не будут происходить экскурсионные туры и спортивные тренировки”, — сказано в сообщении.

Как отмечается, обновленный НСК “Олимпийский” откроется 6 июня 2018 года.

Напомним, УЕФА 15 марта начал официальный прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.