На финал Лиги чемпионов в Киеве ожидают более 50 тысяч иностранцев

"В конце мая Украина будет принимать, без преувеличения, одно из самых масштабных международных мероприятий этого года - финал Лиги чемпионов УЕФА. Эти матчи столица будет встречать 24 мая на стадионе "Динамо" им. Лобановского - финал Лиги Чемпионов среди женщин, а 26 мая на НСК "Олимпийский" - финал Лиги чемпионов. При этом именно последний потребует наиболее усиленного внимания со стороны полиции, ведь его прогнозируемо посетит более 50 тысяч иностранцев", - сказал Яровой.

Он отметил, что большинство болельщиков будут приезжать в Украину неорганизованно. Кроме фанатов, которые непосредственно посетят НСК "Олимпийский", футбольные функционеры не исключают прибытия до 5 тысяч сторонников каждой из команд, которые посетят столицу без билетов для поддержки команды на территории так называемой фан-зоны.

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"Начиная с 21 мая, руководителям всех главных управлений необходимо перевести деятельность Ситуационных центров в чрезвычайный (внеплановый) режим работы. Отдельно фокусирует внимание на этом руководителей полиции приграничных регионов. Ведь около половины иностранных болельщиков будут путешествовать наземными видами транспорта. В этих областях необходимо дополнительно развернуть работу "локальных" оперштабов. В первую очередь это касается автомобильных, железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу, а также международных аэропортов "Львов", "Одесса" и "Харьков"", - сказал Яровой.

Он отметил, что на период проведения матчей, кроме сил полиции из других регионов, к охране общественного порядка также будут привлечены около трех тысяч нацгвардийцев.

Также заместитель министра отметил, что перед футбольными матчами абсолютно все подразделения пройдут специальные и командно-штабные учения, а также к указанным учениям будут привлечены силы и средства учебных заведений МВД, Нацгвардии, Госпогранслужбы, ГСЧС и Миграционной службы.

Напомним, с конца апреля правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы из-за запланированных многочисленных массовых мероприятий и возможных провокаций в связи с ними.