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Правоохоронці перейдуть на посилений режим служби через можливі провокації

Правоохоронці перейдуть на посилений режим служби через можливі провокації

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. З кінця квітня через заплановані масові заходи і можливі провокації правоохоронні органи України переходять на посилений режим несення служби з охорони порядку. Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на селекторній нараді, передає УНН.

“Ми очікуємо проведення цілого ряду серйозних заходів. Тому, врахувавши попередній досвід, мусимо зробити все можливе, аби забезпечити публічну безпеку та порядок. Звісно, що ми проведемо навчання та злагодження сил”, — сказав Яровий.

Він зазначив, що кожного року збільшується кількість учасників різних акцій, і завдання правоохоронців — не лише забезпечити безпеку, а й оперативно інформувати про поточну ситуацію.

“9 травня очікуємо проведення близько 2 тисяч заходів. Участь у них візьме понад півмільйона громадян. Найбільшої уваги в цей день потребуватиме столиця, а також південно-східні регіони держави. У зв’язку з цим планується залучити понад 25 тисяч правоохоронців”, — зазначив Яровий.

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Він підкреслив, що з 28 квітня по 1 травня в Україні будуть вихідні дні. І люди масово виїздитимуть на природу. Перший заступник міністра наголосив, що поліція та підрозділи ДСНС повинні чергувати біля місць масового відпочинку людей, аби уникнути надзвичайних ситуацій і попередити керування авто у нетверезому стані.

“На вихідні дні громадяни виїжджатимуть до лісопаркових зон та водоймищ для відпочинку, який традиційно супроводжується вживанням алкогольних напоїв. На жаль, деякі водії після цього дозволяють собі сідати за кермо автомобіля. Наряди поліції повинні бути максимально наближені до місць відпочинку громадян. Також необхідно залучити достатню кількість нарядів оперативно-рятувальних служб ДСНС для реагування на можливі надзвичайні ситуації, як у лісі, так і на воді”, — сказав Яровий.

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Своєю чергою, заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич наголосив, що з 26 квітня і по 9 травня в Україні будуть масові заходи, які можуть використовувати для провокацій та дестабілізації ситуації.

Як повідомляв УНН, в Одесі вилучили арсенал зброї та боєприпасів, у СБУ заявили, що готувалися провокації.

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