Поминальна неділя: швидку на кладовища Києва викликали переважно через сп’яніння
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Цього року у Києві у поминальну неділю 15 квітня на місцеві кладовища було викликано чимало карет швидкої. Більше половини викликів — через сильне алкогольне сп’яніння, розповіли УНН медики.
За даними медиків, протягом минулої доби з київських кладовищ надійшло 22 виклики швидкої медичної допомоги, 16 з яких — через сильне алкогольне сп’яніння.
У результаті до медзакладу було доставлено 11 осіб. Повідомляється, що майже всі виклики надходили з кладовища “Лісове”.
Зазначимо, поминальну, або провідну неділю прийнято відзначати у першу неділю після свята Пасхи. Традиційно у цей день родини приходять на кладовища, щоб провідати могили своїх близьких.
Як повідомляв УНН, під час поминальних днів на всіх кладовищах столиці чергували автомобілі швидкої допомоги. Крім того, кладовища патрулювали понад 400 правоохоронців.