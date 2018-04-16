Поминальное воскресенье: скорую на кладбища Киева вызывали в основном из-за опьянения

По данным медиков, за прошедшие сутки из киевских кладбищ поступило 22 вызовов скорой медицинской помощи, 16 из которых - из-за сильного алкогольного опьянения.

В результате в медучреждение было доставлено 11 человек. Сообщается, что почти все вызовы поступали с кладбища "Лесное".

Отметим, поминальное воскресенье принято отмечать в первое воскресенье после праздника Пасхи. Традиционно в этот день семьи приходят на кладбища, чтобы навестить могилы своих близких.

Как сообщал УНН, во время поминальных дней на всех кладбищах столицы дежурили автомобили скорой помощи. Кроме того, кладбища патрулировали более 400 правоохранителей.