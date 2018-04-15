Понад 400 поліцейських чергуватимуть поблизу кладовищ у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Під час поминальних днів у столиці понад 400 правоохоронців нестимуть службу поблизу кладовищ. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
Під час проведення поминальних днів біля кладовищ патрулюватимуть працівники патрульної поліції, які забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху. Для недопущення порушень громадського порядку співробітники структурних підрозділів поліції Києва нестимуть службу біля культових споруд.
"Понад 400 правоохоронців нестимуть службу поблизу кладовищ та інших культових споруд", - сказано у повідомленні.
Правоохоронці закликали киян дотримуватися встановлених правил поведінки.
Як повідомляв УНН, під час поминальних днів на всіх київських кладовищах чергуватимуть “швидкі”.