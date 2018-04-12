Під час поминальних днів на всіх київських кладовищах чергуватимуть “швидкі”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Під час поминальних днів на всіх київських кладовищах будуть чергувати автомобілі швидкої допомоги. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“У нас з 15 квітня, на всіх київських кладовищах буде організоване чергування автомобілів швидкої допомоги — на кожному кладовищі це буде залежить від кількості виїзді. Тобто, по автомобілю „швидкої“ на кожен виїзд”, — розповіли в прес-службі.
Нагадаємо, в 2018 році на капітальний ремонт київських кладовищ з бюджету міста виділено 8,5 мільйонів гривень.