На столичні кладовища цього року виділено 8,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В 2018 році на капітальний ремонт київських кладовищ з бюджету міста виділено 8,5 мільйонів гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі КМДА.
"Цього року комунальні ритуальні служби Києва отримали 8,5 млн грн на капітальний ремонт міських кладовищ. На сьогоднішній день в столиці нараховується 30 кладовищ", - повідомили в прес-службі.
Крім того, в КМДА додали, що за останні два роки з міських кладовищ було вивезено близько 80 тис. кубічних метрів сміття.
Як повідомляв УНН, під час поминальних днів, з 15 по 18 квітня, буде організоване підвезення пасажирів до міських кладовищ.