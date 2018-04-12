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На столичні кладовища цього року виділено 8,5 млн грн

На столичні кладовища цього року виділено 8,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. В 2018 році на капітальний ремонт київських кладовищ з бюджету міста виділено 8,5 мільйонів гривень. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі КМДА.

"Цього року комунальні ритуальні служби Києва отримали 8,5 млн грн на капітальний ремонт міських кладовищ. На сьогоднішній день в столиці нараховується 30 кладовищ", - повідомили в прес-службі.

Крім того, в КМДА додали, що за останні два роки з міських кладовищ було вивезено близько 80 тис. кубічних метрів сміття.

Як повідомляв УНН, під час поминальних днів, з 15 по 18 квітня, буде організоване підвезення пасажирів до міських кладовищ.

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