На столичные кладбища в этом году выделено 8,5 млн грн

"В этом году коммунальные ритуальные службы Киева получили 8,5 млн грн на капитальный ремонт городских кладбищ. На сегодняшний день в столице насчитывается 30 кладбищ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в КГГА добавили, что за последние два года с городских кладбищ было вывезено около 80 тыс. кубических метров мусора.

Как сообщал УНН, во время поминальных дней, с 15 по 18 апреля, будет организован подвоз пассажиров к городским кладбищам .