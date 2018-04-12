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На столичные кладбища в этом году выделено 8,5 млн грн

На столичные кладбища в этом году выделено 8,5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8687 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В 2018 году на капитальный ремонт киевских кладбищ из бюджета города выделено 8,5 млн гривен. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"В этом году коммунальные ритуальные службы Киева получили 8,5 млн грн на капитальный ремонт городских кладбищ. На сегодняшний день в столице насчитывается 30 кладбищ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в КГГА добавили, что за последние два года с городских кладбищ было вывезено около 80 тыс. кубических метров мусора.

Как сообщал УНН, во время поминальных дней, с 15 по 18 апреля, будет организован подвоз пассажиров к городским кладбищам .

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