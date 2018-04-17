Правоохранители перейдут на усиленный режим службы из-за возможных провокаций

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 16856 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 52550 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 95220 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 108828 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 116315 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 129260 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145063 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147840 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 190610 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157295 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 123609 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

10 марта, 05:37 • 106960 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 102444 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 55517 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 67801 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 67801 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 172669 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 206461 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 213500 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 223397 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 26133 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 34041 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 55517 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 190605 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 119923 просмотра
Актуальное
Правоохранители перейдут на усиленный режим службы из-за возможных провокаций

Правоохранители перейдут на усиленный режим службы из-за возможных провокаций

Киев  •  УНН

 • 8867 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. С конца апреля из-за запланированных массовых мероприятиях и возможных провокациях правоохранительные органы Украины переходят на усиленный режим несения службы по охране порядка. Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании, передает УНН.

“Мы ожидаем проведения целого ряда серьезных мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. Конечно, мы проведем обучение и слаживание сил”, — сказал Яровой.

Он отметил, что ежегодно увеличивается количество участников различных акций, и задача правоохранителей — не только обеспечить безопасность, но и оперативно информировать о текущей ситуации.

“9 мая ожидаем проведение около 2 тысяч мероприятий. Участие в них примет более полумиллиона граждан. Наибольшего внимания в это день потребует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей”, — отметил Яровой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 400 полицейских дежурили возле кладбищ в Киеве поминальное воскресенье

Он подчеркнул, что с 28 апреля по 1 мая в Украине будут выходные дни. И люди массово будут выезжать на природу. Первый заместитель министра отметил, что полиция и подразделения ГосЧС должны дежурить у мест массового отдыха людей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и предупредить вождение в нетрезвом состоянии.

“На выходные дни граждане будут выезжать в лесопарковые зоны и водоемы для отдыха, который традиционно сопровождается употреблением алкогольных напитков. К сожалению, некоторые водители после этого позволяют себе садиться за руль автомобиля. Наряды полиции должны быть максимально приближены к местам отдыха граждан. Также необходимо привлечь достаточное количество нарядов оперативно-спасательных служб ГСЧС для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, как в лесу, так и на воде”, — сказал Яровой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поминальная воскресенье: скорую на кладбища Киева вызвали в основном из-за опьянения

Своей очередь, заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что с 26 апреля и по 9 мая в Украине будут массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.

Как сообщал УНН, в Одессе изъяли арсенал орудия, а в СБУ заявили, что готовились провокации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы