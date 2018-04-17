Правоохранители перейдут на усиленный режим службы из-за возможных провокаций

“Мы ожидаем проведения целого ряда серьезных мероприятий. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить публичную безопасность и порядок. Конечно, мы проведем обучение и слаживание сил”, — сказал Яровой.

Он отметил, что ежегодно увеличивается количество участников различных акций, и задача правоохранителей — не только обеспечить безопасность, но и оперативно информировать о текущей ситуации.

“9 мая ожидаем проведение около 2 тысяч мероприятий. Участие в них примет более полумиллиона граждан. Наибольшего внимания в это день потребует столица, а также юго-восточные регионы страны. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей”, — отметил Яровой.

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Он подчеркнул, что с 28 апреля по 1 мая в Украине будут выходные дни. И люди массово будут выезжать на природу. Первый заместитель министра отметил, что полиция и подразделения ГосЧС должны дежурить у мест массового отдыха людей, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций и предупредить вождение в нетрезвом состоянии.

“На выходные дни граждане будут выезжать в лесопарковые зоны и водоемы для отдыха, который традиционно сопровождается употреблением алкогольных напитков. К сожалению, некоторые водители после этого позволяют себе садиться за руль автомобиля. Наряды полиции должны быть максимально приближены к местам отдыха граждан. Также необходимо привлечь достаточное количество нарядов оперативно-спасательных служб ГСЧС для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, как в лесу, так и на воде”, — сказал Яровой.

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Своей очередь, заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что с 26 апреля и по 9 мая в Украине будут массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.

Как сообщал УНН, в Одессе изъяли арсенал орудия, а в СБУ заявили, что готовились провокации.