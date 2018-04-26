Ціна на подобовий найм квартир у Києві зросте вп’ятеро через фінал Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ціни на подобову оренду середнього сегменту квартир у Києві на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зростуть у п’ять разів. Про це УНН повідомила орендодавець однієї з столичних квартир.
Так, на сайті подобового винаймання квартир ми обрали одне з оголошень про здачу в оренду квартири на 1 добу 26-27 травня — період фіналу Ліги Чемпіонів. На сайті вказана вартість квартири на цю добу — 550 грн. Проте, коли ми зв’язалися з власницею квартири, щоб уточнити вартість, вона повідомила, що ціна за квартиру на сайті не оновлена, а житло обійдеться нам в 2 600 грн, тобто в 100 доларів.
“Ціна буде від 100 доларів на день. До чемпіонату звичайна ціна, на період чемпіонату - 100 доларів за однокімнатну квартиру на день”, — сказала співрозмовниця агентства.
Відзначимо, за даними Федерації футболу України, на період проведення фіналу Ліги чемпіонів в столиці очікується від 80 до 100 тис. туристів.
Як повідомляв УНН, фанати Ліги чемпіонів безкоштовно їздитимуть на автобусах та метро у Києві.