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Ціна на подобовий найм квартир у Києві зросте вп’ятеро через фінал Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 16305 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Ціни на подобову оренду середнього сегменту квартир у Києві на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зростуть у п’ять разів. Про це УНН повідомила орендодавець однієї з столичних квартир.

Ціна на подобовий найм квартир у Києві зросте вп’ятеро через фінал Ліги чемпіонів

Так, на сайті подобового винаймання квартир ми обрали одне з оголошень про здачу в оренду квартири на 1 добу 26-27 травня — період фіналу Ліги Чемпіонів. На сайті вказана вартість квартири на цю добу — 550 грн. Проте, коли ми зв’язалися з власницею квартири, щоб уточнити вартість, вона повідомила, що ціна за квартиру на сайті не оновлена, а житло обійдеться нам в 2 600 грн, тобто в 100 доларів.

“Ціна буде від 100 доларів на день. До чемпіонату звичайна ціна, на період чемпіонату - 100 доларів за однокімнатну квартиру на день”, — сказала співрозмовниця агентства.

Відзначимо, за даними Федерації футболу України, на період проведення фіналу Ліги чемпіонів в столиці очікується від 80 до 100 тис. туристів.

Як повідомляв УНН, фанати Ліги чемпіонів безкоштовно їздитимуть на автобусах та метро у Києві.

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