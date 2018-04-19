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Фанати Ліги чемпіонів бесплатно їздитимуть на автобусах та метро Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вболівальники та акредитовані особи на період проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок 2017/2018 безкоштовно їздитимуть в київському комунальному транспорті. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Київської міської ради, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА

Фанати Ліги чемпіонів бесплатно їздитимуть на автобусах та метро Києва

Відтак, у день турніру, міські автобуси доставлятимуть вболівальників з квитками з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до столиці. Безкоштовним для них буде і проїзд в метро. Для акредитованих осіб така послуга надаватиметься протягом 7 днів, з 21 травня.

"Ми дозволили столичній підземці та міському пасажирському транспорту безкоштовно перевозити акредитованих осіб та тих, у кого є квитки на ці спортивні змагання. Мова йде про перевезення на матчі та з матчів. За це УЄФА, згідно із тристоронньою угодою, після змагань виплатить компенсацію. Загалом ми очікуємо близько 35 тисяч уболівальників", – прокоментував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його інформацією, кошти від УЄФА за безкоштовне перевезення планується розподілити наступним чином: 75% – КП "Київпастранс", 25% – КП "Київський метрополітен".

Відтак, згідно із цією угодою, вболівальники, які матимуть квитки на матчі, зможуть безоплатно користуватись наземним пасажирським транспортом і метрополітеном протягом 36 годин (із 00:00 26 травня до 11:59 28 травня). Акредитовані ж особи матимуть змогу такого проїзду упродовж 7 діб (із 00:00 21 травня до 23:59 27 травня). Крім того, для перших і других працюватимуть безкоштовні тимчасові автобусні маршрути до Києва з міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, у шести українських містах - Києві, Маріуполі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові, відбуватимуться урочистості, протягом яких проходитиме демонстрація чемпіонських трофеїв чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2018.

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