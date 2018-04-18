Шістьом містам України передадуть Кубки Ліги чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Стали відомі українські міста, в яких футбольні вболівальники зможуть наживо побачити чемпіонські трофеї чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2018, передає УНН з посиланням на ФФУ.
У шести українських містах - Києві, Маріуполі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові, відбуватимуться урочистості, протягом яких проходитиме демонстрація трофеїв.
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Як повідомив директор Департаменту з підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Бондаренко, Київ вийшов на фінішну пряму в організації прийдешніх великих європейських матчів: "Наразі відбувається інспекційний візит партнерів з УЄФА, які перевіряють усі етапи майбутнього проведення фінальних поєдинків — підготовку міста, стадіону, інфраструктури тощо. Завтра ж розпочнеться візит команд-півфіналістів, які також знайомитимуться з містом та ареною вирішального протистояння. Аби залучити якомога більше людей до цього футбольного свята, організовується подорож кубків теренами нашої країни".
Зазначимо, що подорож Кубків розпочнеться 21 квітня о 12:00 на Майдані Незалежності в Києві.
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Додамо, що мандрівка Кубків Україною триватиме 10 днів, протягом цього періоду футбольні трофеї побувають у Маріуполі (22 квітня), Дніпрі (23 квітня), Харкові (26 квітня), Одесі (29 квітня) та Львові (30 квітня).