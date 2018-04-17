Києву 21 квітня передадуть Кубки Ліги Чемпіонів УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У суботу, 21 квітня, біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбудеться передача місту Києву Кубків Ліги Чемпіонів УЄФА. Безпосередньо церемонія передачі Кубків ЛЧ проводитиметься із 12:40 до 13:00 перед будівлею міськадміністрації, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Як повідомили у прес-службі, на сцені біля КМДА Кубки зустрічатимуть міський голова Віталій Кличко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко.
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Трофеї їм передадуть амбасадори фіналів Ліги чемпіонів серед жінок та Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 – Ія Андрущак та Андрій Шевченко.
Нагадаємо, на фінал Ліги чемпіонів у Києві очікують понад 50 тисяч іноземців.