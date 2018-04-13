Кличко представить Київ на жеребкуванні Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко представить українську столицю, як місто проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018. Про це інформує УНН з посиланням на КМДА.
Мер Києва візьме участь у церемонії жеребкування 1/2 турніру, яка відбудеться 13 квітня у швейцарському Ньйоні.
Фінал головного європейського клубного футбольного турніру відбудеться 26 травня на НСК “Олімпійський” у Києві. Кличко сподівається, що Київ відвідають понад 100 тисяч туристів, які приїдуть саме на фінал Ліги чемпіонів. До цієї події для вболівальників у місті буде відкрито кілька фан-зон.
Як неодноразово заявляв мер Києва, досвід проведення, зокрема, “Євробачення” у 2017 році показав, що Київ здатен організовувати великі міжнародні події на високому рівні.
Додамо, що проводити процедуру самого жеребкування керівникам УЄФА допомагатиме посол фіналу Ліги чемпіонів у Києві, легендарний український футболіст, нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко. А також — екс-капітан італійської “Роми” Франческо Тотті.