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Кличко представит Киев на жеребьевке Лиги чемпионов

Кличко представит Киев на жеребьевке Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9378 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко представит украинскую столицу, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА-2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Мэр Киева примет участие в церемонии жеребьевки 1/2 турнира, которая состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

Финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится 26 мая на НСК “Олимпийский” в Киеве. Кличко надеется, что Киев посетят более 100 тысяч туристов, которые приедут именно на финал Лиги чемпионов. К этому событию для болельщиков в городе будет открыто несколько фан-зон.

Как неоднократно заявлял мэр Киева, опыт проведения, в частности, “Евровидение” в 2017 году показал, что Киев способен организовывать крупные международные события на высоком уровне.

Добавим, что проводить процедуру самой жеребьевки руководителям УЕФА помогать посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. А также — экс-капитан итальянской “Ромы” Франческо Тотти.

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