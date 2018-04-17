Киеву 21 апреля передадут Кубка Лиги Чемпионов УЕФА

Как сообщили в пресс-службе, на сцене возле КГГА Кубка встречать мэр Виталий Кличко и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

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Трофеи им передадут послы финалов Лиги чемпионов среди женщин и Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 - Ия Андрущак и Андрей Шевченко.

Напомним, на финал Лиги чемпионов в Киеве ожидают более 50 тыс. иностранцев.