Шести городам Украины передадут Кубка Лиги чемпионов УЕФА

В шести украинских городах - Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове, пройдут торжества, в течение которых будет проходить демонстрация трофеев.

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Как сообщил директор Департамента по подготовке и проведению финалов Лиги чемпионов УЕФА Андрей Бондаренко, Киев вышел на финишную прямую в организации грядущих больших европейских матчей: "Сейчас происходит инспекционный визит партнеров по УЕФА, которые проверяют все этапы предстоящего проведения финальных поединков - подготовку города, стадиона, инфраструктуры и тому подобное. Завтра же начнется визит команд-полуфиналистов, которые также будут знакомиться с городом и ареной решающего противостояния. Чтобы привлечь как можно больше людей к этому футбольному празднику, организуют путешествие кубков по территории нашей страны".

Отметим, что путешествие Кубков начнется 21 апреля в 12:00 на Майдане Незалежности в Киеве.

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Добавим, что путешествие Кубков Украины продлится 10 дней, в течение этого периода футбольные трофеи побывают в Мариуполе (22 апреля), Днепре (23 апреля), Харькове (26 апреля), Одессе (29 апреля) и Львове (30 апреля).