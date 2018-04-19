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Фанаты Лиги чемпионов бесплатно ездить на автобусах и метро Киева

Киев • УНН

 • 13261 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Болельщики и аккредитованные лица на период проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018 будут бесплатно ездить в киевском коммунальном транспорте. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Киевского городского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Фанаты Лиги чемпионов бесплатно ездить на автобусах и метро Киева

Следовательно, в день турнира, городские автобусы будут доставлять болельщиков с билетами из международного аэропорта "Борисполь" в столицу. Бесплатным для них будет и проезд в метро. Для аккредитованных лиц такая услуга будет предоставляться в течение 7 дней, с 21 мая.

"Мы позволили столичной подземке и городском пассажирском транспорта бесплатно перевозить аккредитованных лиц и тех, у кого есть билеты на эти соревнования. Речь идет о перевозке на матчи и с матчей. За это УЕФА, согласно трехсторонним соглашением, после соревнований выплатит компенсацию. В общем мы ожидаем около 35 000 болельщиков", - прокомментировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его информации, средства от УЕФА за бесплатную перевозку планируется распределить следующим образом: 75% - КП "Киевпастранс", 25% - КП "Киевский метрополитен".

Поэтому, согласно этому договору, болельщики, которые будут иметь билеты на матчи, смогут бесплатно пользоваться наземным пассажирским транспортом и метрополитеном в течение 36 часов (с 00:00 26 мая по 11:59 28 мая). Аккредитованные же лица смогут такого проезда в течение 7 суток (с 00:00 21 мая по 23:59 27 мая). Кроме того, для первых и вторых работать бесплатные временные автобусные маршруты в Киев из международного аэропорта "Борисполь".

Напомним, в шести украинских городах - Киеве, Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове, пройдут торжества, в течение которых будет проходить демонстрация чемпионских трофеев мужской и женской Лиги чемпионов УЕФА-2018.

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