"Ліверпуль" попри поразку від "Роми" вийшов у фінал Ліги чемпіонів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Італійська “Рома” та англійський “Ліверпуль” провели другий півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася в Римі на стадіоні “Олімпіко”, передає УНН.
Обрізка Раджи Найнгголана на власній половині поля одразу призвела до пропущеного голу “вовків”. Відзначився Мане за допомогою результативної передачі Фірміно (9 хвилина). Згодом господарі вирівняли становище на табло завдяки курйозному автоголу опонентів. Ловрен при вибиванні м’яча потрапив у голову Джеймсу Мілнеру від якого ігровий снаряд залетів у сітку.
В середині тайму “Ліверпуль” повернув собі перевагу в один м’яч. Гол оформив Джоржіньйо Вейналдум — 1:2. Після відпочинку команді Еусебіо Ді Франческо достатньо швидко вдалося відквитати м’яч. Джеко вдало зіграв на добиванні після удару Ель-Шаараві.
Для переведення гри в екстра-тайми італійцям необхідно було забивати ще тричі, і в заключну 5-хвилинку вони майже виконали завдання. Дубль на свій рахунок записав Найннголан.
У підсумку 4:2 перемога “Роми”, але результат першого поєдинку 5:2 на користь мерсисайдців вивів до фіналу саме підопічних Клоппа.
Додамо також, у фіналі Ліги чемпіонів 26-го травня у Києві “Ліверпулю” протистоятиме мадридський “Реал”.