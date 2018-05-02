"Ливерпуль" несмотря на поражение от "Ромы" вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 12994 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 43285 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 88930 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 67415 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 113043 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 178775 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 272493 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201930 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 268866 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 287045 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 96714 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 89467 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 85205 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 65879 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 66274 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 32498 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 66679 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 358887 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 324005 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 408629 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 4184 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 18988 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 25558 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61648 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 268875 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

"Ливерпуль" несмотря на поражение от "Ромы" вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве

Киев • УНН

 • 16631 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Итальянская “Рома” и английский “Ливерпуль” провели второй полуфинальный поединок Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Риме на стадионе “Олимпико”, передает УНН.

"Ливерпуль" несмотря на поражение от "Ромы" вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве

Обрезка Раджи Найнгголана на своей половине поля сразу привела к пропущенному голу “волков”. Отличился Мане с помощью результативной передачи Фирмино (9 минута). Впоследствии хозяева выровняли положение на табло благодаря курьезному автоголу оппонентов. Ловрен при выбивании мяча попал в голову Джеймсу Милнеру от которого игровой снаряд залетел в сетку.

В середине тайма “Ливерпуль” вернул себе преимущество в один мяч. Гол оформил Джоржиньйо Вейналдум — 1:2. После отдыха команде Эусебио Ди Франческо достаточно быстро удалось отквитать мяч. Джеко удачно сыграл на добивании после удара Эль-Шаарави.

Для перевода игры в экстра-тайм итальянцам необходимо было забивать еще трижды, и в заключительную 5-минутку они почти выполнили задание. Дубль на свой счет записал Найннголан.

В итоге 4:2 победа “Ромы”, но результат первого поединка 5:2 в пользу мерсисайдцев вывел в финал именно подопечных Клоппа.

Добавим также, в финале Лиги чемпионов 26-го мая в Киеве “Ливерпулю” будет противостоять мадридский “Реал”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$223.38
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85