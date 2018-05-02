"Ливерпуль" несмотря на поражение от "Ромы" вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве

Обрезка Раджи Найнгголана на своей половине поля сразу привела к пропущенному голу “волков”. Отличился Мане с помощью результативной передачи Фирмино (9 минута). Впоследствии хозяева выровняли положение на табло благодаря курьезному автоголу оппонентов. Ловрен при выбивании мяча попал в голову Джеймсу Милнеру от которого игровой снаряд залетел в сетку.

В середине тайма “Ливерпуль” вернул себе преимущество в один мяч. Гол оформил Джоржиньйо Вейналдум — 1:2. После отдыха команде Эусебио Ди Франческо достаточно быстро удалось отквитать мяч. Джеко удачно сыграл на добивании после удара Эль-Шаарави.

Для перевода игры в экстра-тайм итальянцам необходимо было забивать еще трижды, и в заключительную 5-минутку они почти выполнили задание. Дубль на свой счет записал Найннголан.

В итоге 4:2 победа “Ромы”, но результат первого поединка 5:2 в пользу мерсисайдцев вывел в финал именно подопечных Клоппа.

Добавим также, в финале Лиги чемпионов 26-го мая в Киеве “Ливерпулю” будет противостоять мадридский “Реал”.