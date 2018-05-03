“Бориспіль” готується прийняти близько 130 додаткових чартерів з футбольними фанатами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Напередодні фіналу Ліги чемпіонів УЄФА до аеропорту “Бориспіль” летітимуть близько 130 чартерів. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі аеропорту “Бориспіль”.
“Фінальні цифри в нас будуть готові вже ближче до цієї дати (26 травня — ред.), проте за нашою плановою інформацією, ми прийматимемо близько 130 додаткових чартерів з футбольними фанатами з Ліверпуля і Мадрида”, — повідомили в аеропорту.
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Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів 26 травня у Києві зіграють англійський “Ліверпуль” і мадридський “Реал”.
Як повідомляв УНН, битанське видання The Independent опубліковало матеріал, у якому розглянуло цінову політику на дорогу до Києва на час проведення фіналу Ліги чемпіонів.
Зазначимо, на фінал Ліги чемпіонів у Києві очікують понад 50 тисяч іноземців.