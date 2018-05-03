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The Independent: фанати "Ліверпуля" зіштовхнулися з високими цінами на переліт у Київ через фінал ЛЧ

Київ • УНН

 • 14301 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Британське видання опубліковало матеріал, у якому розглянуло цінову політику на дорогу до Києва на час проведення фіналу Ліги Чемпіонів, про це повідомляє УНН.

The Independent: фанати "Ліверпуля" зіштовхнулися з високими цінами на переліт у Київ через фінал ЛЧ

“Допоки Ліверпуль продовжує святкувати перемогу над „Ромою“ частина фанатів має надію на поїздку на фінальний матч Ліги Чемпіонів проти мадридського „Реалу“ в Києві у суботу 26 травня”, — вказано у тексті публікації.

Через проведення в українській столиці важливої міжнародної спортивної та медійної події ціна на переліт з північно-західної Англії до Києва, без ризику залишитися “сам на сам” з великим проміжком між рейсами та занадто дешевими лоукостами сягнула 1000 фунтів стерлінгів.

“Через те, що фанати „Реалу“, більш звиклі до частих поїздок на фінальні матчі у різні європейські столиці, вони завчасно скуповують квитки до сусідніх від місця проведення столиць, наприклад до Амстердаму, Франкфурту, Праги, Відня та Стамбулу. Оскільки місць та квитків стає менше, ціни швидко зростають”, — повідомляє газета.

До прикладу, переліт з Манчестера у Стамбул може обійтися практично у 1 500 фунтів, проте, звідти для британського туриста існує можливість дешево дістатися до Києва великою кількістю регулярного транспорту.

Як зазначає видання, ліверпульські вболівальники активно замовляють дешеві квитки у Будапешт, які коштуватимуть приблизно 200-300 фунтів стерлінгів, а звідти — замовляють квитки на лоукости, автобуси та залізницю між українською та угорською столицями. Також зросла кількість замовлень на придбання квитків до прикордонних з Україною міст у Польщі, Угорщині та Румунії. Загалом, українська столиця очікує щонайменше 17 тисяч гостей з Ліверпуля, що потраплять на сам стадіон безпосередньо, стільки ж або й більше — як туристи у київські фан-зони. Один день перебування в Києві — обійдеться британським туристам в середньому в 20 фунтів стерлінгів.

Як повідомляв УНН, “Ліверпуль” попри поразку від “Роми” вийшов у фінал Ліги чемпіонів у Києві.

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