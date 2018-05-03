The Independent: фанати "Ліверпуля" зіштовхнулися з високими цінами на переліт у Київ через фінал ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Британське видання опубліковало матеріал, у якому розглянуло цінову політику на дорогу до Києва на час проведення фіналу Ліги Чемпіонів, про це повідомляє УНН.
“Допоки Ліверпуль продовжує святкувати перемогу над „Ромою“ частина фанатів має надію на поїздку на фінальний матч Ліги Чемпіонів проти мадридського „Реалу“ в Києві у суботу 26 травня”, — вказано у тексті публікації.
Через проведення в українській столиці важливої міжнародної спортивної та медійної події ціна на переліт з північно-західної Англії до Києва, без ризику залишитися “сам на сам” з великим проміжком між рейсами та занадто дешевими лоукостами сягнула 1000 фунтів стерлінгів.
“Через те, що фанати „Реалу“, більш звиклі до частих поїздок на фінальні матчі у різні європейські столиці, вони завчасно скуповують квитки до сусідніх від місця проведення столиць, наприклад до Амстердаму, Франкфурту, Праги, Відня та Стамбулу. Оскільки місць та квитків стає менше, ціни швидко зростають”, — повідомляє газета.
До прикладу, переліт з Манчестера у Стамбул може обійтися практично у 1 500 фунтів, проте, звідти для британського туриста існує можливість дешево дістатися до Києва великою кількістю регулярного транспорту.
Як зазначає видання, ліверпульські вболівальники активно замовляють дешеві квитки у Будапешт, які коштуватимуть приблизно 200-300 фунтів стерлінгів, а звідти — замовляють квитки на лоукости, автобуси та залізницю між українською та угорською столицями. Також зросла кількість замовлень на придбання квитків до прикордонних з Україною міст у Польщі, Угорщині та Румунії. Загалом, українська столиця очікує щонайменше 17 тисяч гостей з Ліверпуля, що потраплять на сам стадіон безпосередньо, стільки ж або й більше — як туристи у київські фан-зони. Один день перебування в Києві — обійдеться британським туристам в середньому в 20 фунтів стерлінгів.
Як повідомляв УНН, “Ліверпуль” попри поразку від “Роми” вийшов у фінал Ліги чемпіонів у Києві.