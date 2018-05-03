The Independent: фанаты "Ливерпуля" столкнулись с высокими ценами на перелет в Киев из-за финала ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Британское издание опубликовало материал, в котором рассмотрело ценовую политику на дорогу в Киев на время проведения финала Лиги Чемпионов, об этом сообщает УНН.
“Пока Ливерпуль продолжает праздновать победу над „Ромой“ часть фанатов надеется на поездку на финальный матч Лиги Чемпионов против мадридского „Реала“ в Киеве в субботу 26 мая”, — указано в тексте публикации.
Из-за проведения в украинской столице важной международного спортивного и медийного события цена на перелет из северо-западной Англии в Киев, без риска остаться “один на один” с большим промежутком между рейсами и слишком дешевыми лоукостами достигла 1000 фунтов стерлингов.
“Так что фанаты „Реала“, более привыкшие к частым поездкам на финальные матчи в разные европейские столицы, заблаговременно скупают билеты в соседние от места проведения столицы, например в Амстердам, Франкфурт, Прагу, Вену и Стамбул. Поскольку мест и билетов становится меньше, цены быстро растут”, — сообщает газета.
К примеру, перелет из Манчестера в Стамбул может обойтись практически в 1 500 фунтов, однако, оттуда для британского туриста есть возможность дешево добраться в Киев большим количеством регулярного транспорта.
Как отмечает издание, ливерпульские болельщики активно заказывают дешевые билеты в Будапешт, которые будут стоить примерно 200-300 фунтов стерлингов, а оттуда — заказывают билеты на лоукосты, автобусы и железную дорогу между украинской и венгерской столицами. Также выросло количество заказов на приобретение билетов в приграничные с Украиной города в Польше, Венгрии и Румынии. В общем, украинская столица ожидает как-минимум 17 тысяч гостей из Ливерпуля, которые попадут на сам стадион непосредственно, столько же или больше — как туристы в киевские фан-зоны. Один день пребывания в Киеве — обойдется британским туристам в среднем в 20 фунтов стерлингов.
Как сообщал УНН, “Ливерпуль” несмотря на поражение от “Ромы” вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве.