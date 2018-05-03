The Independent: фанаты "Ливерпуля" столкнулись с высокими ценами на перелет в Киев из-за финала ЛЧ

“Пока Ливерпуль продолжает праздновать победу над „Ромой“ часть фанатов надеется на поездку на финальный матч Лиги Чемпионов против мадридского „Реала“ в Киеве в субботу 26 мая”, — указано в тексте публикации.

Из-за проведения в украинской столице важной международного спортивного и медийного события цена на перелет из северо-западной Англии в Киев, без риска остаться “один на один” с большим промежутком между рейсами и слишком дешевыми лоукостами достигла 1000 фунтов стерлингов.

“Так что фанаты „Реала“, более привыкшие к частым поездкам на финальные матчи в разные европейские столицы, заблаговременно скупают билеты в соседние от места проведения столицы, например в Амстердам, Франкфурт, Прагу, Вену и Стамбул. Поскольку мест и билетов становится меньше, цены быстро растут”, — сообщает газета.

К примеру, перелет из Манчестера в Стамбул может обойтись практически в 1 500 фунтов, однако, оттуда для британского туриста есть возможность дешево добраться в Киев большим количеством регулярного транспорта.

Как отмечает издание, ливерпульские болельщики активно заказывают дешевые билеты в Будапешт, которые будут стоить примерно 200-300 фунтов стерлингов, а оттуда — заказывают билеты на лоукосты, автобусы и железную дорогу между украинской и венгерской столицами. Также выросло количество заказов на приобретение билетов в приграничные с Украиной города в Польше, Венгрии и Румынии. В общем, украинская столица ожидает как-минимум 17 тысяч гостей из Ливерпуля, которые попадут на сам стадион непосредственно, столько же или больше — как туристы в киевские фан-зоны. Один день пребывания в Киеве — обойдется британским туристам в среднем в 20 фунтов стерлингов.

Как сообщал УНН, “Ливерпуль” несмотря на поражение от “Ромы” вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве.